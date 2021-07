Stiri pe aceeasi tema

- Expertii militari arata ca solicitarea Moscovei privind anularea exercitiului NATO Sea Breeze 2021 de pe coastele Ucrainei, dar si exagerarea incidentului cu distrugatorul britanic aflat in Marea Neagra au legatura cu interesele lui Putin, care are nevoie sa distraga atentia de la marile probleme din…

- Pana in septembrie turistii vor putea calatori cu trenuri directe spre și dinspre Delta Dunarii si statiunile de la Marea Neagra. "Trenurile soarelui", cel puțin cele care vor pleca din Gara de Nord din Capitala, vor ajunge in doua ore pe litoral. Biletele, spun șefii CFR Calatori, vor putea fi cumparate…

- Confruntarile militare intre armata israeliana si grupurile islamiste din Fasia Gaza au continuat in cursul noptii de vineri spre sambata, bilantul victimelor ajungand la cel putin 139 de morti si...

- Intervalul de timp petrecut de navele din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra in largul marii a crescut cu peste un sfert in ultima perioada din cauza intensificarii activitatii navelor NATO in regiune, a declarat miercuri comandantul Districtului militar Sud, Aleksandr Dvornikov, citat de agentia de…

- Sute de rachete au fost lansate, in ultimele 24 de ore, intre Israel si Fasia Gaza, iar cel putin 35 de oameni, printre care si copii, au murit in atacuri, iar alte cateva sute au fost raniti.

- Tensiunea pare sa creasca in intensitate de la zi la zi. O nava militara rusa a lansat rachete de croaziera Kalibr in cadrul unor simulari de razboi in Marea Neagra care survin in contextul unei mobilizari masive de trupe ruse la granita cu Ucraina si unor tensiuni sporite in Donbas. Chemat…

- BUCUREȘTI, 20 apr – Sputnik. Peste 20 de nave ale Flotei de la Marea Neagra a Rusiei au desfașurat exerciții comune cu echipajele de avioane de asalt, a anunțat marți serviciul de presa al Flotei. © Sputnik / Russian Defense Ministry Press ServiceDe ce Rusia iși concentreaza navele din mai…

- Ucraina și Rusia au o uriașa frontiera comuna, iar pe partea rusa se observa acumularea militara in toate direcțiile. La Kiev, ingrijorarile sunt indreptate spre flancul sudic, cel al Crimeei, dar și catre intreaga fațada maritima la Marea Neagra. Joi, serviciul de presa al armatei ruse a confirmat…