- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a i-asigurat pe rusi ca nu va impune o noua carantina la nivel national, in ciuda cresterii drastice a cazurilor de contaminare cu SARS-CoV-2 din ultimele saptamani. Liderul de la Kremlin a spus ca vaccinul rusesc anti-COVID e bun si ca spera ca vaccinarea in masa…

- Rusia a raportat astazi un numar record de decese provocate intr-o singura zi de noul coronavirus, 346, ceea ce ridica bilantul oficial al victimelor Covid-19 din aceasta tara la 27.000, informeaza DPA, citata de agerpres . Oficialii rusi au dezvaluit ca bilantul deceselor le include doar pe cele cauzate…

- Inca o țara a depașit oficial pragul de 1 milion de imbolnaviri cu noul coronavirus. Argentina devine astfel a cincea țara din lume care inregistreaza aceasta cifra. Conform BBC News, in ultimele 24 de ore, autoritațile locale au anunțat 12.982 de noi infecții cu COvid-19, ceea ce face ca bilanțul total…

- Rusia a inregistrat marti 6.215 de noi cazuri de covid-19, un nou varf, in 24 de ore, de la cel din 18 iulie, iar bilantul total al contaminarilor a crescut la 1.115.810, relateaza Reuters, potrivit news.ro.CITEȘTE ȘI: Cum igienizam nasul pentru a minimiza riscul infecțiilor respiratoriiA…

- Rusia a raportat luni 6.196 de noi cazuri de coronavirus, cel mai mare numar pentru 24 de ore de la 18 iulie, relateaza Reuters, preluat de Agerpres. Bilanțul total de cazuri de infectare a ajuns la 1.109.595, al patrulea cel mai mare numar din lume. Autoritațile au raportat de asemenea 71 de decese…

- Rusia nu vede necesitatea de a trimite forte in Belarus care sa-l sustina pe presedintele Aleksandr Lukasenko, care controleaza situatia, a anuntat luni Kremlinul, relateaza Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin anunta saptamana trecuta ca organizeaza o unitate speciala de politie care sa-l sustina…