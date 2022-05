Autorii sanctiunilor, ”ghidati de ambitiile lor umflate si oarbe si de rusofobie, aplica o lovitura mai puternica propriilor lor interese nationale, propriilor lor economii si prosperitatii propriilor lor cetateni”, declara intr-o reuniune consacrata problemelor economice liderul de la Kremlin. ”Noi vedem acest lucru in primul rand uitandu-ne la o crestere puternica a inflatiei in Europa, care atinge 20% in anumite tari”, apreciaza el. Potrivit lui Vladimir Putin, ”este evident ca (…) o continuare a obsesiei sanctiunilor va conduce inevitabil la consecintele cele mai dificile pentru Uniunea Europeana…