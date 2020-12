Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a respins joi, in conferinta sa anuala de presa, alegatiile privind o implicare a statului rus in otravirea disidentului Aleksei Navalnai, sustinand ca afirmatiile in acest sens au fost exacerbate de presa de scandal, relateaza dpa si Reuters, potrivit AGERPRES.…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a anunțat joi ca in urma unei investigații inițiate de Kremlin au fost gasiți cei care in 2015 au ordonat moartea politicianului Boris Nemtsov. Declarațiile liderului au fost facute in timpul unei intalniri cu privire la drepturile omului, potrivit The Moscow Times.

- Oficialii ruși cred ca cele trei cadre medicale vaccinate impotriva COVID nu au avut timp sa dezvolte anticorpi pana in momentul in care au intalnit coronavirusul, scrie agenția de presa Tass.Cel puțin trei medici din Siberia, aflați in primul val de persoane vaccinate impotriva COVID, s-au infectat…

- Aleksei Navalnii, cel mai cunoscut opozant al lui Vladimir Putin, a acordat un interviu video unui blogger rus, aceasta fiind prima apariție filmata de cand a fost externat din spitalul Charite din Berlin, in urma otravirii cu Noviciok pe 20 august, a informat Reuters.Aleksei Navalnii in varsta de 44…

- Abundenta de probleme spinoase recente cu care se confrunta Presedintele din ultimii 20 de ani ai Federatiei Ruse, Vladimir Putin, creaza o presiune majora pe Kremlin – otravirea lui Navalnii, protestele din Extremul Orient rus si de la Habarovsk, situatia din Belarus, reactia generala impotriva Rusiei…