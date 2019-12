Cetateanul georgian ucis la Berlin a fost unul dintre organizatorii atacurilor teroriste de la metroul din Moscova, a declarat presedintele rus Vladimir Putin in cadrul unei conferinte de presa de dupa incheierea summitului in format Normandia de la Paris, relateaza marti agentia TASS.



"A fost unul dintre organizatorii atacurilor de la metroul din Moscova", a spus Putin.



Presedintele rus a adaugat ca cetateanul georgian a luptat alaturi de separatisti in Caucaz si a fost dat in cautare. "Era un militant. Nouazeci si opt de oameni au fost ucisi intr-unul dintre atacurile…