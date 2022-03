Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut vineri ministrului apararii, Serghei Soigu, sa-i prezinte un raport cu propuneri de redesfasurari militare la granitele vestice ale Federatiei, ca raspuns la consolidarile NATO in Europa de Est, transmite AFP, citata de Agerpres. „In ce priveste intarirea frontierelor…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Potrivit BBC, mai mult de jumatate dintre refugiați au ajuns in Polonia, in timp ce 150.000 au trecut in Ungaria, iar restul in…

- Ieri, 3 martie, Consiliul Internațional al Asistentelor (ICN) a gazduit un webinar cu lideri europeni ai asistenților medicali din Romania, Ucraina, Ungaria, Moldova, Polonia și Slovacia, tema abordata fiind criza din Ucraina. Participanții și-au exprimat solidaritatea și sprijinul pentru asistentele…

- Federatia Internationala a Felinelor (FIFe) a condamnat joi invazia rusa in Ucraina si s-a alaturat sanctiunilor occidentale impotriva Rusiei, impunand restrictii crescatorilor de pisici din aceasta tara.„Conducerea executiva a FIFe este tulburata si ingrozita de invazia Rusiei in Ucraina. Multi oameni…

- Federatia Rusa a amenintat recent ca ar putea utiliza armament nuclear tactic impotriva Ucrainei. Exploziile nucleare pot provoca daune semnificative si victime din cauza caldurii si radiatiilor, scrie Ready. Detonarea unei arme nucleare in Ucraina va afecta in mod direct nu doar Romania, ci si alte…

- Principalele tari spre care se indreapta refugiatii ucraineni sunt Polonia, Ungaria, Republica Moldova, Romania si Slovacia.Potrivit sursei citate, in Polonia au trecut deja 281.000 de refugiati ucraineni. Numai duminica au intrat pe teritoriul polonez 100.000 de persoane dinspre Ucraina.Ungaria a primit…

- Romania a inceput procedura de suspendare a dreptului de survol deasupra teritoriului sau, precum si a dreptului de aterizare pe teritoriul Romaniei pentru aeronavele care apartin companiilor din Federatia Rusa, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, potrivit digi24. „Pot sa prezint…

- Viceministrul de externe rus, Alexandr Grusko, citat de agentia Interfax, a vorbit despre o masura ''nejustificata, distructiva, care creste tensiunile militare si reduce marja pentru decizii politice', potrivit AFP.Miercuro seara Pentagonul a anunțat ca aproximativ 1.000 de militari vor fi repozitionati…