- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut marti, adresandu-se participantilor la cel de-al 10-lea Congres al judecatorilor rusi, integrarea sistemelor juridice ale regiunilor ucrainene Donetk, Lugansk (ambele din est), Herson si Zaporojie (din sud), anexate in septembrie, informeaza EFE, conform Agerpres.…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a semnat un decret prin care introduce stare de razboi in cele patru regiuni ucrainene anexate recent de Rusia. Legea martiala va intra in vigoare in Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, din 20 octombrie.

- Vladimir Putin a declarat legea marțiala in regiunile Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, anexate ilegal de la Ucraina. Anunțul a fost facut in timpul unei reuniuni televizate a Consiliului de securitate al Rusiei.

- Vladimir Putin crede ca a atașat Rusiei regiunile ucrainene Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson. Aceasta anexare nu are o valoare reala nici din punct de vedere comun, nici din punct de vedere legal, iar singurul rezultat este agravarea problemelor Rusiei, scrie intr-un editorial Kiril

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a adresat, vineri seara, multumii stranse in Piata Rosie pentru un concert organizat pentru a sarbatori de anexarea de catre Rusia a regiunilor ucrainene Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk. Pe scena, dupa discurs, Putin a cantat imnul Rusiei alaturi de artisti si…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, in cadrul unei ceremonii organizate la Kremlin, ca populatia din cele patru regiuni, Herson, Zaporojie, Lugansk si Donetk, a facut o alegere istorica pentru generatiile viitoare, referindu-se la rezultatul referendumurilor care, conform Rusiei certifica…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a recunoscut independenta regiunilor ucrainene Herson si Zaporojie. Acesta se pregateste sa oficializeze vineri anexarea celor doua, precum si a regiunilor Donetk si Lugansk.

- Președintele rus Vladimir Putin va semna vineri, 30 septembrie, decretul pentru anexarea a patru regiuni din Ucraina aflate sub ocupație rusa, a anunțat oficial Kremlinul, potrivit b1tv.ro cu referire la The Guardian.