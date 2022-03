More than 6,300 Ukrainians entered Romania in the past 24 hours

Traffic through the Siret border crossing point, the way in, remained high on Saturday, with a number of about 8,000 people having entered Romania, including more than 6,300 Ukrainian citizens. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… [citeste mai departe]