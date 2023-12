Stiri pe aceeasi tema

- Liderul rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret prin care a ordonat o crestere cu 15% a numarului de soldati din armata rusa, Moscova invocand drept motiv al acestei cresteri „amenintari sporite” din cauza conflictului din Ucraina, relateaza Le Monde.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pans de lipsurile din apararea antiaeriana a tarii sale si de suprematia pe care fortele armate ruse o au in razboiul de pe cer, relateaza luni, 6 octombrie, agenția germana de presa DPA, potrivit Agerpres."Rusia controleaza cerul", a declarat Zelenski,…

- Razboi in Ucraina. Presedintele rus, Vladimir Putin, a vorbit duminica de o imbunatatire a pozitiilor Rusiei in Ucraina, calificand contraofensiva Kievului un „esec total”, in remarci difuzate de televiziunea de stat, relateaza DPA. In intreaga zona a „operatiunii militare speciale”, asa cum numeste…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis marti omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan „ingrijorarea” fata de „cresterea catastrofala” a numarului de victime civile in Israel si in Fasia Gaza, dupa patru zile de razboi, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat unda verde sambata livrarilor de gaz rusesc in Uzbekistan via Kazahstan, intr-un moment in care sectorul rus al gazelor este marcat de sanctiunile impuse de Occident in urma ofensivei ruse din Ucraina, relateaza AFP.

- Rubla rusa s-a depreciat joi, 5 octombrie, la peste 100 de unitati pentru un dolar, la un minim de peste sapte saptamani, in timp ce presedintele rus Vladimir Putin a vorbit joi, afectata de reducerea ofertei de valuta straina de la exportatori la inceputul lunii, transmite Stiripesurse.ro . Rubla era…

- Armata rusa a „invațat in mod activ” de la forțele ucrainene in timpul contraofensivei, a declarat thinktank-ul Institutul Regal al Serviciilor Unite pentru Studii de Aparare și Securitate (RUSI), care noteaza ca, in urma acestei evoluții, Ucraina a pierdut o parte din avantajele sale pe campul de lupta,…