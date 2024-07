Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un s-au plimbat miercuri, pe rand, cu o limuzina Aurus construita in Rusia, dupa ce Kremlinul a declarat ca Putin i-a daruit unul dintre vehiculele de lux lui Kim, noteaza Reuters. Intr-o oportunitate de relații publice atent pusa in scena,…

- UPDATE 21.00 - Kievul poate incepe luni discutii de pace cu Rusia daca Moscova se va retrage de pe tot teritoriul ucrainean, a declarat, duminica, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC.Dar, vorbind la incheierea unui summit pentru pace in Elvetia, el a declarat ca presedintele rus…

- Președintele rus Vladimir Putin a prezentat vineri condițiile Rusiei pentru o incetare a focului in Ucraina, in cadrul unui discurs la Ministerul Afacerilor Externe. El a declarat ca Rusia dorește ca Ucraina sa iși retraga complet trupele din regiunile estice Donețk, Luhansk, Kherson și Zaporijia, precum…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca nu este nevoie sa se foloseasca arme nucleare pentru a obține victoria Moscovei in Ucraina, cel mai puternic semnal de pana acum de la șeful Kremlinului ca nu va avea loc o lovitura nucleara.

- Presedintele francez Emmanuel Macron se intalneste marti, 28 mai, cu cancelarul german Olaf Scholz, in ultima zi a unei vizite de stat in Germania, pentru a discuta despre subiecte care deranjeaza: sustinerea Ucrainei si consolidarea Uniunii Europene (UE), comenteaza France-Presse, potrivit news.ro.„Un…

- Un atac rusesc a avut loc sambata asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, unde s-ar fi putut afla peste 200 de persoane in momentul impactului, dupa cum a scris presedintele Volodimir Zelenski pe Telegram, transmite AFP. UPDATE Bilantul victimelor…

- Presedintele rus Vladimir Putin se deplaseaza joi intr-o vizita oficiala in Belarus, care va dura pana vineri, dupa ce marti au inceput manevrele nucleare tactice in Districtul militar Sud, la ordinul sau, si la care participa si fosta republica sovietica, Belarus, principalul aliat in regiune.

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis, joi, la Beijing, omologului sau rus Vladimir Putin ca China si Rusia vor „apara dreptatea in lume", a informat Ministerul Afacerilor Externe al tarii asiatice, citat de EFE.