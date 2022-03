Stiri pe aceeasi tema

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe a declarat luni ca provocarea nucleara a Rusiei este una extrem de periculoasa și a precizat ca SUA nu modifica, deocamdata, nivelul de alerta. „Rusia și președintele Putin au afirmat fals ca sunt amenințați de Ucraina și NATO. Nici Ucraina, nici NATO nu au dorința…

- Fostul ministrul de Externe și diplomat de cariera este de parere ca negocierile sunt singura șansa de incetare a conflictului armat. Meleșcanu spune ca in urma negocierilor ar trebui ca ambele tabere sa obțina soluții favorabile. „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii…

- „Cu adevarat necesar este sa se treaca la negocieri adevarate. Politicienii trebuie sa faca totul pentru ca razboiul sa inceteze. Președintele Zelenski a avut doua teme atunci cand a spus ca este dispus sa inceapa negocierile cu Rusia: acestea sa nu aiba loc in Belarus și integritatea Ucrainei. Este…

- Ursula von der Lyen, președinta Comisiei Europene, a transmis al treilea mesaj in cateva ore, impotriva Rusiei. Aceasta a facut declarații alaturi de Charles Michel, președintele Consiliului European. ”Vrem sa deconectam Rusia de la tehnologie, sancțiunile noastre vor crește inflația, vor pune la pamant…

- Invazia Ucrainei de catre Rusia lui Putin pune Nato si SUA intr-o situatie aproape imposibila. In timp ce Putin s-a dezlantuit si a scapat total de sub control, liderii Occidentului fac vocalize declarandu-se ba ingroziti de ceea ce se intampla, ba anuntand sanctiuni financiare de care lui Putin nu…

- Mircea Geoana, adjunct al NATO a dat un interviu pentru France24: „NATO nu se va implica militar in Ucraina. Sprijinim Ucraina in multe alte moduri, individual. Aliații sprijina Ucraina. Și pentru a descuraja Rusia sa inceapa un razboi, asta inseamna sa demonstram cu adevarat conducerii de la Kremlin…

- Marea Britanie va publica in aceasta saptamana legislatie noua care va permite extinderea sanctiunilor care pot fi aplicate impotriva Rusiei in tentativa de a descuraja agresiunea impotriva Ucrainei, a declarat duminica ministrul de externe Liz Truss, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . „Ceea ce…

- Kremlinul are in vedere contra-acțiuni ca raspuns la posibila desfașurare de arme de catre NATO in apropierea granițelor Rusiei, inclusiv arme nucleare amplasate in Belarus, a declarat luni, 20 decembrie, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Anterior, ministrul bielorus de Externe, Vladimir…