Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a ajuns, marți, in Eswatini, vizita care face parte din turneul african al șefului diplomației ruse, potrivit TASS. Principalul diplomat al Rusiei a zburat la Mbabane din Africa de Sud, unde și-a inceput turneul african. Regatul Eswatini, redenumit oficial din Swaziland in 2018, este o monarhie constituționala cu actuala constituție in vigoare din 8 februarie 2006. Țara este membra a Commonwealth-ului britanic. Eswatini, cu o populație de 1.172.369 de persoane (in 2021), se invecineaza cu Africa de Sud și Mozambic și intreține relații diplomatice cu Federația…