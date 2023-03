Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat al SUA, Antony Blinken, a declarat luni ca "lumea (nu ar trebui) sa se lase pacalita" de propunerile Beijingului privind solutionarea conflictului din Ucraina, in contextul in care presedintele chinez Xi Jinping se afla in vizita la Moscova, relateaza AFP. "Lumea nu trebuie sa fie…

- Președintele Xi Jinping va efectua o vizita in Rusia in perioada 20-22 martie, a anunțat vineri Kremlinul, transmite agenția rusa de presa TASS.Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez Xi Jinping vor discuta despre parteneriatul strategic dintre Rusia și China, potrivit presei rusești.„Un…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut joi, in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de Externe din G20, ca Rusia sa reinnoiasca acordul asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira luna aceasta.

- "Este o mare greseala sa faci asta. Nu foarte responsabil. Dar nu am citit in asta ca se gandeste sa foloseasca arme nucleare sau ceva de genul acesta", a declarat Joe Biden intr-un interviu pentru ABC News.Presedintele Vladimir Putin a acuzat marti Occidentul ca prin ajutorul militar oferit Ucrainei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat la scurt timp, dupa discursul lui Vladimir Putin, ca: ”nimeni nu ataca Rusia, Rusia ataca Ucraina”, iar alianța nord-atlantica susține dreptul Ucrainei de a se apara. ”Este un an de cand a lansat invazia și nu vedem niciun semn ca Vladimir Putin…

- Ministerul de Externe al Chinei a declarat luni ca Statele Unite nu sunt indreptatite sa „dea lectii" despre furnizarea de arme, in contextul in care oficialii americani sunt ingrijorati ca Beijingul ia in considerare furnizarea de „sprijin letal" pentru armata rusa, iar seful diplomatiei chineze, Wang…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu anunta intr-un interviu acordat CNN ca Israelul ar putea ajuta militar Ucraina, o schimbare de pozitie importanta, in afara de a se propune ca mediator in conflictul dintre Moscova si Kiev, relateaza AFP. "Sunt, bineinteles, pe cale sa examinez problema", raspunde…