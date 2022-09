Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut Uniunii Europene (UE) sa ridice sancțiunile de la gazoductul Nord Stream 2 și a acuzat țarile occidentale ca sunt "bolnave", iar criza energetica le-a lovit grav. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Miniștrii energiei din Uniunea Europeana s-au intalnit vineri pentru a incerca sa ajunga la un acord cu privire la modul in care sa-i protejeze pe cetațeni de creșterile uriașe ale prețurilor energiei, dupa ce Rusia a intrerupt treptat aprovizionarea cu gaze catre Europa, relateaza Reuters.

- Gazprom continua sambata sa spuna ca nu poate reporni furnizarea gazului catre Europa prin Nord Stream 1 din cauza scurgerilor de ulei la motorul unei turbine, in contextul in care Siemens Energy spune ca exista suficiente turbine pentru ca Nord Stream sa funcționeze. Pe de alta parte, Gazprom susține…

- Noua lovitura pentru aprovizionarea cu gaze vine intr-un moment de mare tensiune, cand Rusia si Occidentul schimba lovituri economice ca raspuns la actiunile militare ale Moscovei in Ucraina. Uniunea Europeana a acuzat Rusia ca recurge la santaj energetic, in timp ce Kremlinul spune ca intreruperea…

- Grupul rus Gazprom a anuntat luni ca va opri, pentru mentenanta, o alta turbina din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce inseamna o noua reducere drastica a livrarilor de gaze rusesti spre Europa, informeaza Reuters si AFP. Gazprom a precizat ca, incepand de miercuri, livrarile de gaze via Nord…

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…

- Comisarul pentru Energie al Uniunii Europene, Kadri Simson, a declarat luni, 28 iunie, ca este probabila o ”intrerupere grava” a aprovizionarii cu gaze a Uniunii Europene din Rusia.Ea a indemnat tarile sa isi actualizeze planurile de urgenta pentru socurile de aprovizionare si sa foloseasca…