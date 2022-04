Stiri pe aceeasi tema

- Vizita cancelarului austriac Karl Nehammer la Moscova, unde se va intalni, luni dupa-amiaza, cu presedintele Vladimir Putin, are scopul de a i se spune liderului rus adevarul despre razboiul din Ucraina, a afirmat luni ministrul de externe austriac Alexander Schallenberg, potrivit Reuters, citata de…

- Președintele rus Vladimir Putin se va intalni luni cu cancelarul austriac Karl Nehammer in prima intalnire fața in fața dintre Putin și un lider european de la invadarea Ucrainei de catre țara sa.

- Cancelarul austriac Karl Nehammer se va deplasa luni dupa amiaza la Moscova pentru a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului de la Viena, potrivit APA, Reuters si AFP.Nehammer va fi primul lider european care se va intalni cu Putin de la debutul invaziei…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze ”luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, potrivit AFP si EFE. ”Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret care prevede sumele de bani pe care le vor primi drept despagubire familiile soldaților ruși morți, precum și soldații raniți in conflictul din Ucraina, potrivit Nexta. Membrii familiei unui militar care a murit in Ucraina va primi 5 milioane de ruble,…

- In primul sau discurs despre starea uniunii, in Congresul SUA, președintele american Joe Biden l-a criticat pe presedintele rus Vladimir Putin pentru un razboiul pornit in Ucraina, despre care liderul de la Casa Alba a precizat ca este unul „premeditat si neprovocat”. Totodata, Joe Biden și-a reafirmat „credinta…

- Președintele rus Vladimir Putin a salutat duminica dimineața „eroismul” forțelor ruse in Ucraina. Intr-un scurt discurs televizat de felicitare a soldaților de Ziua Forțelor Speciale care a marcat primele sale declarații publice de vineri, liderul de la Kremlin s-a referit la invadarea Ucrainei de…

- Președintele rus Vladimir Putin a acuzat marți SUA ca ii ignora preocuparile de securitate și ca Washingtonul se folosește de Ucraina pentru a indigui și izola Rusia. „Obiectivul principal al Statelor Unite este izolarea Rusiei, iar Ucraina este instrumentul (lor) de a ne atrage intr-un conflict armat…