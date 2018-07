Putin castiga Mondialul dar ii pierde pe rusi Organizare, securitate si performante sportive: pana acum CM de Fotbal organizare de Rusia s-au desfasurat impecabil, asa cum a dorit liderul de la Kremlin. Dar ele nu tin de foame si imaginea lui Putin s-a deteriorat in premiera in randul opiniei publice neumultumita de reformele sociale dure. La inceputul Mondialului, Putin parea izolat de Occident. […] Putin castiga Mondialul dar ii pierde pe rusi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

