Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto in finalul intalnirii lor la Soci, celebra statiune de pe coasta rusa a Marii Negre, relateaza TASS. Nu este pentru prima oara cand presedintele rus avertizeaza ca Moscova va lua masuri de contracarare a elementelor scutului antiracheta american in Europa de Est. La o intrebare adresata de o jurnalista finlandeza,…