Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca, in prezent, se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, ‘mai justa si mai orientata social’, relateaza EFE, citata de Agerpres. […] The post Putin avertizeaza ca, in prezent, se formeaza o noua ordine mondiala: „Se apropie o era noua, o noua etapa in istoria lumii. Occidentul nu poate oferi modelul sau de viitor” / Elitele vestice „au intrat in panica” appeared first on Știri online, ultimele…