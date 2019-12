Putin avertizeaza ca in estul Ucrainei s-ar putea produce un masacru ca la Srebrenita

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat marti ca se teme ca, in cazul in care Kievul va castiga controlul asupra regiunii Donbas, din estul Ucrainei, fara nicio grantie, exista posiblitatea producerii unui masacru asemanator cu cel de la Srebrenita, potrivit TASS.



Masacrul de la Srebrenita a avut loc in iulie 1995, in timpul razboiului din Bosnia, cand peste 8.000 de bosniaci, majoritatea barbati, au fost ucisi.



"Partea ucraineana aduce in discutie de fiecare data trimiterea de trupe la granita cu Rusia. Ei bine, imaginati-va ce s-ar intampla ulterior. Ar fi ca la Srebrenita",…