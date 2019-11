Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca Bolivia este in pragul haosului si ca exista un vid de putere dupa ce Evo Morales a demisionat duminica din functia de presedinte, relateaza Reuters. Intr-o conferinta de presa din capitala Braziliei de dupa summitul BRICS, Putin a spus ca spera ca oricine va veni la putere in Bolivia va continua sa coopereze cu Rusia. "Este o situatie in care nu exista nicio autoritate. Tara este in pragul haosului", a spus Putin. "Totul se schimba repede in America latina. Sa speram ca bunul simt va prevala", a adaugat el. Moscova are interese comerciale in Bolivia,…