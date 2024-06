Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ajuns miercuri seara in Coreea de Nord, pentru o vizita in cadrul careia ar putea fi semnat un acord de parteneriat strategic intre Moscova si Phenian, o alianta pe care Occidentul o vede ca pe o amenintare.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit miercuri in Phenian, capitala Coreei de Nord, pentru o vizita exceptionala in cadrul careia ar putea fi semnat un acord de parteneriat strategic intre Moscova si regoimul condus de Kim Jong-Un, o alianta pe care Occidentul o vede ca pe o amenintare, transmite…

- Coreea de Nord a trimis in Rusia cel puțin 10.000 de containere maritime, care pot conține pana la 4,8 milioane de obuze de artilerie, a declarat ministrul sud-coreean al Apararii, Shin Won-Sik, intr-un interviu pentru Bloomberg.„Vladimir Putin urmarește o cooperare mai stransa cu Coreea de Nord in…

- Decizia recenta a NATO de a-si consolida frontiera estica este menita sa descurajeze Rusia, a declarat duminica cancelarul german Olaf Scholz, adaugand ca ar trebui sa fie clar pentru Moscova ca Alianta va fi gata sa se apere daca va fi necesar. Intr-un discurs sustinut la Forumul economic est-german…

- Un diplomat rus a facut anunțul! Rusia va trebui sa-si mareasca arsenalul de rachete pentru a descuraja Occidentul, in contextul in care Moscova este acum in confruntare deschisa cu SUA si aliatii lor, a declarat, luni, un diplomat rus, relateaza Reuters . Invazia lui Vladimir Putin din 2022 din Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea "in viitorul apropiat" a unor exercitii nucleare la care vor participa in special trupe pozitionate in apropiere de Ucraina, drept raspuns la "amenintarile" occidentale fata de Moscova, relateaza AFP si Reuters. "In cursul exercitiului vor fi luate…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca o „alianta a puterilor autoritare” actioneaza din ce in ce mai strans impotriva democratiilor occidentale si a avertizat ca lumea a devenit mai „imprevizibila”, informeaza EFE. Intr-un interviu acordat postului britanic BBC care va fi difuzat…

- Aleksandr Bortnikov, șeful FSB, a raportat lui Vladimir Putin despre reținerea a 11 persoane, inclusiv toți cei 4 teroriști implicați direct in atacul terorist de la Crocus, a informat Kremlinul. Peste 80 de vieți, inclusiv copii, au fost pierdute și mai mult de 145 de persoane au fost ranite intr-un…