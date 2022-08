Stiri pe aceeasi tema

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și-a schimbat ceasul, intr-un gest care vrea sa simbolizeze renunțarea la bunurile occidentale și revenirea la produsele din Rusia. De asemenea, ceasul are o simbolistica aparte, provenind de la ceasornicarie inființata de Petru cel Mare, țarul Rusiei…

Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca menținerea sancțiunilor impotriva Rusiei ar putea duce la creșteri catastrofale ale prețurilor pe piețele de energie, lovind gospodariile din Europa cu facturi mult mai mari.

Ucraina a calificat vineri drept ''o proba in plus a genocidului deliberat'' declaratia presedintelui rus Vladimir Putin ca Occidentul vrea sa lupte impotriva Rusiei ''pana la ultimul ucrainean'', relateaza agentia EFE, arata Agerpres.

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, vineri, ca sanctiunile occidentale determina Rusia si Belarusul sa "accelereze integrarea" in diferite domenii, decizie care va "minimiza daunele" sanctiunilor, relateaza CNN.

Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, sambata seara, intr-un nou discurs adresat natiunii, ca Rusia trebuie recunoscuta ca un stat sponsor al terorismului, care seamana teroare.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca, in ciuda sancțiunilor, Rusia intenționeaza sa ramana deschisa cooperarii economice cu toate țarile lumii. In plus, susține liderul de la Kremlin, va extinde interacțiunea cu țarile care sunt interesate de cooperare.

Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat, vineri, ca numarul atacurilor cibernetice asupra Rusiei organizate de catre "structuri de stat" straine a crescut, iar Moscova va trebui sa isi consolideze securitatea cibernetica prin reducerea riscului de a utiliza software si hardware strain, relateaza…