Stiri pe aceeasi tema

- Alerta…Vladimir Putin AMENINTA Romania: „Rusia trebuie sa ….” Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta…

- Rusia este nevoita sa reactioneze la extinderea infrastructurii militare NATO, inclusiv la instalarea unor sisteme de rachete in tari vecine, a afirmat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin. Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, in statiunea Soci, cu presedintele Finlandei, Sauli Niinisto.…

- Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto in finalul…

- Rusia se vede fortata sa reactioneze la avansarea infrastructurii NATO si aparitia elementelor sistemului de aparare antiracheta al SUA in apropierea granitelor sale, a reiterat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau finlandez Sauli Niinisto in…

- Presedintele Finlandei, Sauli Niinisto, este asteptat intr-o vizita de lucru in Rusia in a doua decada a lunii august, informeaza Reuters, citand agentia rusa oficiala de presa RIA Novosti. Potrivit RIA Novosti, presedintele Vladimir Putin are programata o intalnire cu omologul sau finlandez in data…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti, in contextul in care avioane britanice Typhoon au fost ridicate de la sol saptamana trecuta de la baza din Kogalniceanu pentru a intercepta un avion de lupta rusesc detectat deasupra Marii Negre, ca Romania se confrunta destul de des cu astfel de provocari…

- Se complica dosarul in cazul moldovencei arestate in Rusia sub acuzatia de spionaj pentru Romania. Carina Turcan ar avea legaturi chiar cu un oligarh supranumit "bancherul lui Vladimir Putin".

- "SUA sustin institutiile anticoruptie romanesti" Wess Mitchetl, adjunctul secretarului de stat american pentru Europa si Eurasia Foto: state.gov/r/pa/ei/biog/274754.htm. Adjunctul secretarului de stat american pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a declarat ca Statele Unite…