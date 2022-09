Stiri pe aceeasi tema

- Trupele Moscovei au bombardat cel puțin 24 de localitați ucrainene, Kievul acuzand ca inclusiv centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul regiunii Mikolaiv a fost ținta atacurilor. In schimb, forțele ucrainene au anunțat ca au recucerit luni satul Bilohorivka din apropierea orașului Lisichansk situat…

- De la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, programa școlara rusa s-a schimbat: elevii nu mai invața intreaga istorie a Ucrainei, in schimb fac cursuri de „patriotism” și li se testeaza loialitatea fața de „operațiunea speciala”. Regimul de la Kremlin pare hotarat sa puna in practica o veche idee a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a denuntat luni o „crima josnica” in cazul morții Dariei Dughina, fiica ideologului Aleksandr Dughin ce sustine ofensiva asupra Ucrainei, in explozia masinii pe care o conducea, langa Moscova, moarte pe care autoritatile ruse o imputa Kievului, informeaza AFP. „O crima…

- Pugilistul Oleksandr Usyk și-a aparat titlurile WBA, IBF și WBO la categoria grea dupa ce l-a invins la puncte pe britanicul Anthony Joshua. Sportivul a fost felicitat, printre alții, de Volodimir Zelenski (președintele Ucrainei) și Vitali Klitschko (primarul Kievului).

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Seful adjunct al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, a avertizat ca, daca se vor realiza amenintarile ucrainene cu privire la un atac asupra Crimeei, atunci pentru toți ucraineni va veni imediat „ziua finala”, informeaza Interfax.ru . La o intalnire cu veteranii „Marelui Razboi…

- Vladimir Putin va vizita doua mici state ex-sovietice din Asia Centrala, a anuntat duminica televiziunea de stat rusa, in ceea ce ar fi prima calatorie cunoscuta a liderului rus in strainatate de cand a ordonat invazia Ucrainei, informeaza Reuters.