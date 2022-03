Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu va cere imediat cumparatorilor sa plateasca in ruble pentru exporturile sale de gaz, a declarat miercuri Kremlinul, promitand o trecere treptata si adaugand ca Moscova ar trebui sa aiba in vedere o lista mai larga de exporturi ce necesita plata in ruble, relateaza Reuters si DPA. Un termen…

- Berlinul activeaza un plan de urgența pentru a asigura aprovizionarea cu gaze, dupa ce Occidentul a refuzat sa se conformeze cererii Moscovei de a plati livrarile de gaze in ruble, relateaza Financial Times. Guvernul german a facut primul pas oficial catre raționalizarea gazelor, scrie Financial Times.…

- Rusia nu renunța la cererea de a-i fi platite gazele in ruble și spune ca va veni, pana joi, cu aranjamente practice prin care acest lucru poate fi facut, relateaza Reuters. Anunțul rușilor vine in ciuda raspunsului anterior al mai multor țari europene care au spus ca o asemenea solicitare din partea…

- Miniștrii Energiei din Grupul celor Șapte au respins cererile președintelui Vladimir Putin ca țarile ”neprietenoase” sa plateasca pentru gazul rusesc cu ruble. De cealalta parte, Moscova transmite ca nu va furniza gaz gratuit, in condițiile in care i s-a

- Anunțul de ieri facut de președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu se refera la Republica Moldova, spune șeful companiei Moldovagaz, Vadim Ceban. Ultimul a declarat pentru UNIMEDIA ca Moldovagaz in prezent are posibilitatea de a achita pentru gazele furnizate in 3 valute - euro, dolari și ruble, iar de…

- Luni, 7 martie, prețul gazului în Europa pentru contractele futures atinge maximul istoric și depașește 3000 de dolari pentru 1000 de metri cubi, conform datelor de licitație. Potrivit Ria, piața europeana de gaz este în febra de mai multe multe luni. În primavara anului…

- Costul gazului in Europa in timpul tranzactionarii pe data de 15 februarie a scazut sub 800 de dolari la 1.000 de metri cubi, pentru prima data dupa 31 decembrie 2021, potrivit bursei ICE din Londra. O astfel de dinamica se observa pe fundalul rezultatelor negocierilor dintre presedintele rus Vladimir…

- Gazprom, cel mai mare producator de gaze din lume, furnizeaza in mod obișnuit peste o treime din necesarul țarilor din Uniunea Europeana. In noiembrie 2021 fluxurile au scazut la minimul ultimilor șase ani. De luni de zile, livrarile de gaze din Rusia au fost mult sub nivelul de dinaintea pandemiei.…