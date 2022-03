Putin arestează copiii de șapte ani! Dupa ce a bombardat gradinițe, orfelinate, spitale, maternitați, case și blocuri ale civililor, mașinaria de razboi a lui Putin a inceput sa aresteze copiii! Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, a scris pe Twitter un mesaj ravașitor in care susține ca cinci copii, care au varste intre șapte și 11 ani au fost arestați in Moscova, pentru ca au protestat și pentru ca au avut un mesaj nepotrivit scris pe foile de hartie din mana lor: „Nu razboiului!”. Iata mesajul ministrului ucrainean: „Putin duce un razboi cu copiii. In Ucraina, unde rachetele au lovit gradinițe și orfelinate, și in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

