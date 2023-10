Putin are două priorități: războiul și puterea. Buget uriaș pentru armată Cabinetul lui Vladimir Putin apeleaza la masuri din ce in ce mai neregulate de colectare a veniturilor pentru a finanța creșterea rapida a cheltuielilor pentru aparare, care s-au triplat de la invazia Rusiei in Ucraina. Guvernul de la Moscova a declarat ca iși propune sa cheltuiasca anul viitor o suma impresionanta de 10,8 miliarde de […] The post Putin are doua prioritați: razboiul și puterea. Buget uriaș pentru armata first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși Occidentul acuza Moscova ca l-a asasinat pe liderul Wagner, Evgheni Prigojin, Kremlinul susține ca sunt doar minciuni. Kremlinul a declarat vineri ca sugestiile si speculatiile occidentale ca seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a fost ucis la ordinele sale sunt o „minciuna absoluta”, potrivit…

- In cea mai recenta actualizare a informatiilor despre razboiul din Ucraina, Ministerul britanic al Apararii constata ca exista tot mai multe rapoarte despre rachete SA-5 Gammon care lovesc Rusia, in timp ce dronele ataca deja in mod regulat Moscova.Atacurile care lovesc adanc in interiorul Rusiei…

- Rusia curteaza cumparatori de arme din intreaga lume la un targ de armament organizat in apropiere de Moscova, presedintele Vladimir Putin oferind potentialilor parteneri o „selectie larga de arme moderne de toate tipurile”, informeaza dpa. Intr-o interventie video de la deschiderea targului Armata…

- Vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat joi ca peste 230.000 de persoane s-au inrolat in armata rusa din ianuarie și pana acum, in a 18-a luna a invaziei ruse in Ucraina, potrivit Agerpres . „Conform datelor Ministerului Apararii, de la 1 ianuarie pana in 3…

- Opozantul rus incarcerat Ilia Iasin avertizeaza ca țara sa, care se afla in pragul unei "grave crize a statului", ilustrata de rebeliunea esuata a grupului paramilitar Wagner la sfarsitul lunii iunie, risca sa intre intr-o "epoca de tulburari", informeaza Agerpres preluand AFP.Revolta inceputa de seful…

- Joe Biden a declarat, in cadrul unui discurs public de joi, ca omologul sau rus, Vladimir Putin, "a pierdut deja razboiul" in Ucraina. Declarația a venit in contextul unei contraofensive a armatei ucrainene, care a reușit sa recaștige mai multe teritorii din mainile separatiștilor și ale trupelor rusești…

- Presedintele rus Vladimir Putin „a pierdut deja razboiul” in Ucraina, a afirmat joi omologul sau american Joe Biden, susținand ca se asteapta ca Moscova sa fie impinsa sa negocieze de contraofensiva ucraineana, relateaza AFP. „Putin deja a pierdut razboiul”, a declarat Biden in cadrul unei conferinta…

- Joe Biden a declarat, in cadrul unui discurs public de joi, ca omologul sau rus, Vladimir Putin, "a pierdut deja razboiul" in Ucraina. Declarația a venit in contextul unei contraofensive a armatei ucrainene, care a reușit sa recaștige mai multe teritorii din mainile separatiștilor și ale trupelor rusești…