Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a facut, 13 octombrie, joi un nou apel la pace in Ucraina, in timpul unei conferințe din Kazahstan, unde este prezent și liderul rus, Vladimir Putin, relateaza CNN.„Fiecare dintre noi simte impactul regional și global al crizei din Ucraina. In ciuda acestor…

- Președintele Joe Biden a transmis un avertisment dur legat de pericolul major din spatele amenințarilor nucleare ale președintelui rus - Vladimir Putin, in timp ce Moscova continua sa se confrunte cu eșecuri militare importante in Ucraina, dupa peste opt luni de razboi.Presedintele Joe Biden a declarat…

- Consiliul Federatiei, camera superioara a Parlamentului rus, a aprobat marti, 4 octombrie, incorporarea a patru regiuni ucrainene in Federatia Rusa, ceea ce inseamna ca Moscova este pe cale sa incheie anexarea formala a teritoriilor capturate in cele sapte luni de razboi, transmite Reuters și Agerpres…

- Administratia de la Moscova a anuntat, vineri, ca nu a stabilit inca daca va anexa in totalitate regiunile ucrainene Herson si Zaporojie sau doar zonele aflate deja sub ocupatie rusa, in contextul in care presedintele Vladimir Putin pregateste anexarea formala a patru regiuni. Fii la curent…

- Ucraina si Rusia au semnat vineri, la Istanbul, doua acorduri separate cu Turcia si ONU privind exportul de cereale si de produse agricole prin Marea Neagra, relateaza agentiile internationale de presa. Kievul a refuzat sa semneze direct textul cu Moscova, care s-a angajat la un acord identic cu Ankara…

- Administratia Joseph Biden a salutat, joi seara, acordul de principiu al Rusiei, Turciei si Natiunilor Unite privind exporturile de cereale din Ucraina, dar a avertizat ca va urmari modul in care vor fi aplicate aranjamentele si va trage la raspundere Moscova. Exporturile de cereale ucrainene pe Marea…

- O noua ordine mondiala care va fi ”mai justa si mai orientata social” se formeaza in prezent, a susținut miercuri preșdintele rus Vladimir Putin, care a spus ca aceasta noua oranduire va inlocui ”lumea unipolara” in care traim acum, relateaza agentiile de presa EFE si News.ru, citate de Agerpres.”Occidentul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat marti ca se inregistreaza progrese in negocierile privind exporturile de cereale din Ucraina prin Marea Neagra si i-a multumit omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan pentru „medierea” in acest dosar, in cadrul unei intalniri la Teheran, relateaza AFP. „As…