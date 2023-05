Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin intentioneaza sa asiste marti la parada militara din Piata Rosie, ce se va desfasura cu ocazia celebrarii la 9 mai a Zilei victoriei impotriva Germaniei naziste, in pofida recentului incident in care doua drone au fost doborate deasupra Kremlinului, relateaza DPA, potrivit…

- Parada militara de pe 9 mai la Moscova se va desfașura fara restricții, iar președintele rus, Vladimir Putin, prezent la festivitați, va susține un discurs, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax.ru.„Nu, se pregatește o parada obișnuita. Atat pot spune.…

- Autoritatile Republicii Moldova iau decizii indreptate spre pierderea suveranitatii tarii, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov , informeaza Interfax, citat de Agerpres. Intr-o conferinta de presa, lui Peskov i s-a solicitat sa comenteze o postare a vicepresedintelui…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant la Kremlinului, a anunțat ca niciun oaspete din strainatate nu a fost invitat in mod special la parada militara din 9 mai,unde va participa doar președintele Kargazstanului, Sadir Zhaparov, care se va afla in vizita in Rusia la acel moment, informeaza agenția rusa…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a anunțat ca la slujba de Inviere oficiata de patriarhul Kirill in Catedrala Mantuitorului Hristos din Moscova va participa și președintele Vladimir Putin, informeaza agenția rusa de presa Interfax . „Președintele va fi la slujba de Paște. Va fi la…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau chinez, Xi Jinping, vor semna, in cadrul vizitei pe care liderul de la Beijing o va face saptamana viitoare la Moscova, o declaratie ce va marca intrarea relatiilor ruso-chineze intr-o „noua era”, a anunțat vineri, 17 martie, Kremlinul, informeaza Agerpres…

- Moscova a transmis miercuri, 22 februarie, ca va trebui mai intai sa vada o schimbare a pozitiei NATO si o disponibilitate pentru negocieri inainte de a lua in calcul revenirea sa in Noul START, acordul pentru controlul armelor nucleare, relateaza agentiile Reuters si EFE, citate de Agerpres.Președintele…