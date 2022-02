Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca este "momentul sa mergem mult mai departe cu sanctiunile impotriva intereselor rusesti" si solicita coalitiei "sa initieze imediat, din partea Romaniei, intreg pachetul de sanctiuni disponibile". Intre masurile solicitate de Drula se numara inchiderea…

- Prim-ministrul Australiei, Scott Morrison, a anunțat sancțiuni impotriva Rusiei, impuse in conformitate cu cele ale marilor aliați ai Australiei, Statele Unite și Regatul Unit. Morrison avertizeaza ca Rusia va invada la scara larga Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson se deplaseaza marti la Kiev, unde va discuta cu presedintele ucrainean despre tensiunile de la granita cu Ucraina, reînnoind totodata apelurile ca Moscova sa se angajeze pe calea diplomatiei, transmite AFP, citat de Agerpres. "Ca prieten si partener democratic,…

- Rusia a desfasurat aproximativ 120.000 de soldati in apropierea vecinei sale Ucraina si a cerut aliantei de aparare vestice sa retraga trupele si armele din Europa de Est si sa impiedice Ucraina, un fost stat sovietic, sa se alature vreodata NATO. Oficialii americani au declarat sambata ca desfasurarea…

- ”Statele Unite si UE lucreaza impreuna pentru aprovizionarea continua, suficienta si in timp util a UE cu gaze naturale din diverse surse de pe tot globul, pentru a evita socurile de aprovizionare, inclusiv cele care ar putea rezulta dintr-o noua invazie rusa a Ucrainei”, au spus acestia intr-o declaratie…

- Ministrul de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, a justificat joi refuzul tarii sale de a trimite Ucrainei armament pentru apararea de agresiunea rusa, informeaza dpa. Pozitia Germaniei, diferita de a unor aliati din NATO cum ar fi Statele Unite, Regatul Unit si tarile baltice, i-a surprins…

- Guvernul SUA a purtat discutii cu mai multe companii internationale de energie cu privire la planuri de urgenta pentru furnizarea de gaze naturale in Europa in cazul in care conflictul dintre Rusia si Ucraina ar intrerupe furnizarea de gaze rusesti, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…