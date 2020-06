Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a discutat astazi, la telefon, cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre situația legata de coronavirus. Cei doi și-au impartașit reciproc ce masuri au luat in lupta dusa impotriva COVID-19 in țarile lor, relateaza RIA Novosti.Cei doi și-au exprimat…

- Pandemia de coronavirus va crește și mai mult populația saraca, cu peste jumatate de miliard de oameni din intreaga lume, estimeaza Organizația Națiunilor Unite intr-un raport citat de BBC . ONU a analizat costurile umane și financiare ale pandemiei de coronavirus, iar concluziile sunt sumbre. Va fi…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, isi desfasoara activitatea prin sisteme online, pentru a evita contactele cu principalii consilieri, in contextul epidemiei, anunta Kremlinul. Asta, deși Putin a recunoscut ca nu folosește nici telefonul mobil, nici computerul.Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Medicul-sef al principalului spital moscovit ce ii trateaza pe bolnavii de COVID-19, care s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin saptamana trecuta, a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza AFP si DPA, citand agentia de presa Interfax si televiziunea publica rusa Rossia-24.…

- "Problema este ca volumul de teste este foarte redus si nimeni nu are o imagine clara" a realitatii in Rusia, ca si in restul lumii, a spus primarul Moscovei, Serghei Sobianin, care care conduce grupul de lucru impotriva epidemiei si a participat la o reuniune cu presedintele Vladimir Putin, potrivit…

- Profesorul Dan Voiculescu scrie, pe blogul sau personal, ca pandemia de Coronavirus va provoca o criza economica mai dura decat cea din 2007-2008, adaugand ca pentru țara noastra ar fi necesar un pachet financiar de minim 5 miliarde de euro, pus la dispoziția agenților economici.„In urma cu…

- Pandemia de coronavirus a intrerupt majoritatea competițiilor sportive din Europa. Au aparut primele ligi care au decis inchiderea sezonului și acordarea trofeului de campioana. Zalgiris Kaunas a devenit campioana Lituaniei la baschet, Fribourg Olympic a obținut titlul in Elveția, iar Dnipro a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, la Palatrul Cotroceni, ca propagarea de stiri false, in contextul epidemiei de coronavirus, poate duce la "isterie, anxietate și comportamente iraționale". "Daca auziți un zvon, nu il raspandiți mai departe și descurajați-i pe ceilalți sa o faca! ", a spus…