- Președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat, miercuri, decretarea legii marțiale in cele 4 regiuni ale Ucrainei pe care Rusia pretinde ca le-a anexat – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie, relateaza Reuters. “Decretul va fi trimis imediat Consiliului Federației pentru aprobare. Duma de Stat a fost…

- ​Kirill Stremousov, seful adjunct al administratiei regionale instalate de rusi in Herson, a vorbit cu dispret despre generalii Moscovei si a sugerat ca ministrul rus al apararii ar trebui sa se impuste din cauza esecurilor in conflictul din Ucraina, intr-un extrem de rar repros fata de liderii de la…

- Miercuri, Kremlinul a declarat ca nu exista nicio contradicție intre incorporarea teritoriilor ucrainene in Rusia și retragerile militare, afirmand ca Moscova va continua planurile de anexare a celor patru regiuni ucrainene: Herson, Zaporojie, Lugansk și Donețk, transmite Reuters . „Acestea vor fi cu…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Rusia nu a pierdut nimic in urma campaniei sale militare din Ucraina, in timp ce Occidentul a eșuat, deoarece incercarea zadarnica și agresiva de a izola Rusia prin sancțiuni distruge economia globala, iar Asia caștiga relateaza Reuters. Toate acțiunile…

- Rusia pare sa nu fi pierdut atat de mult precum s-a dorit odata cu sancționarea sa de catre Uniunea Europeana prin suspendarea importurilor de petrol.Turcia si-a dublat importurile de petrol din Rusia in acest an, au aratat luni datele firmei Refinitiv Eikon, cele doua tari fiind pregatite…

- Turcia si-a dublat importurile de petrol din Rusia in acest an, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon. Moscova si Ankara sunt pregatite pentru o cooperare mai larga in afaceri si in special in comertul cu energie, in fata sanctiunilor occidentale, relateaza Reuters, citat de news.ro . Rusia și-a menținut statutul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…

