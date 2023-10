Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Marii Negre, ceea ce va permite Moscovei sa controleze de asemenea zona Mediteranei. "Ceea ce anunt acum nu este o amenintare.…

- Cand toți sunt atenți la Israel, Putin muta strategic in Marea Neagra: patrule permanente ale aviatiei ruse echipate cu rachete hipersonicePresedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost intampinat de președintele chinez Xi Jinping, marți (17 octombrie), la Beijing, intr-o calatorie urmarita la scara larga, menita sa prezinte increderea și parteneriatul „fara limite” dintre țari, chiar daca „operațiunea militara speciala” a Moscovei in Ucraina…

- Președintele sud-coreean Yoon Suk Yeol a transmis avertismentul miercuri, 20 septembrie, la Adunarea Generala a ONU de la New York, dupa recenta vizita a liderului nord-coreean Kim Jong Un in Rusia, relateaza CNN.Liderul de la Seul a afirmat ca țara sa și aliații ei „nu vor sta cu brațele incrucișate”…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat sambata bombardiere strategice rusesti cu capacitate nucleara, rachete hipersonice si nave de razboi, insotit de ministrul apararii al presedintelui Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- Președintele rus Vladimi Putin l-a primit luni la Soci - stațiunea turistica de pe malul Marii Negre, aflata in sudul Rusiei - pe omologul sau turc Recep Erdogan. Putin s-a aratat „deschis la discuții” in privința acordului privind cerealele, abandonat de Moscova in luna iulie și pe care Ankara incearca…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, va calatori la Soci, pe 4 septembrie, pentru a se intalni cu omologul sau rus Vladimir Putin, susține portalul londonez “Middle East Eye”, citand trei surse informate despre situație, noteaza ANSA. Luni, “Bloomberg” a vorbit despre 8 septembrie ca o posibila…

- Presedintele rus Vladimir Putin prezideaza, joi, prima zi a summitului Rusia-Africa, care reuneste aproximativ 50 de delegatii africane la Sankt Petersburg, o reuniune marcata de retragerea Moscovei din acordul privind exportul de cereale, potrivit EFE, preluata de Agerpres.