Presedintele rus Vladimir Putin a declarat – duminica, la Sankt-Petersburg – ca Marina militara rusa va fi dotata cu arme nucleare hipersonice si cu drone submarine nucleare, acestea – potrivit Ministerului Apararii rus – fiind in faza finala de testare, informeaza Reuters si EFE, citate de Agerpres. Putin, care afirma ca nu ar dori o […] The post Putin anunța inzestrarea Marinei militare ruse cu arme nucleare supersonice și drone submarine nucleare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .