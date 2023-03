Președintele rus Vladimir Putin a anunțat sambata ca intenționeaza sa amplaseze arme nucleare tactice in țara vecina, Belarus, un avertisment adresat Occidentului, in timp ce acesta iși intensifica sprijinul militar pentru Ucraina. Putin a declarat ca mișcarea a fost declanșata de decizia Marii Britanii de saptamana trecuta de a furniza Ucrainei muniții perforante pentru blindate care conțin uraniu saracit. Armele nucleare tactice sunt destinate utilizarii pe campul de lupta și au o raza scurta de acțiune și un randament scazut in comparație cu focoasele nucleare mult mai puternice montate pe…