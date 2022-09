Putin anunţă că Rusia discută un proiect de gazoduct care ar urma să aprovizioneze China tranzitând Mongolia Rusia discuta un nou proiect de infrastructura major de a livra gaze Chinei prin Mongolia, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, in contextul in care Moscova incearca sa inlocuiasca Europa ca principal client pentru gazul rusesc, relateaza Reuters. “Suntem in discutii privind posibila implementare a unui proiect major de infrastructura, ma refer la furnizarea de gaz rusesc catre China prin Mongolia”, a declarat Putin cu prilejul unei intalniri cu premierul mongol Luvsannamsrai Oyun-Erdene, de la care televiziunile au transmis imagini. Cei doi lideri au discutat la forumul economic… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

