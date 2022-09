Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce se apropie iarna, incep sa se iveasca „fisuri” in sprijinul Occidentului pentru Ucraina. Furtuna care se apropie ii confrunta pe liderii Europei cu adevarul dificil ca, deși Rusia se chinuie pe campul de lupta impotriva Ucrainei, Kremlinul iși duce razboiul de cursa lunga impotriva bazei…

- Ciuca: Acest razboi al Rusiei impotriva Ucrainei a influentat si va influenta de acum inainte viata noastra si toate marile decizii/ Acest razboi are un impact urias in plan politic, economic si social. Ne aflam intr-un nou moment de cumpana istorica Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Fostul secretar de stat american Henry Kissinger recomanda Ucrainei si Occidentului sa nu cedeze Rusiei niciun fel de teritoriu ucrainean ocupat in cadrul unor viitoare negocieri de pace destinate sa puna capat conflictului declansat de Moscova, relateaza luni DPA. In luna mai, Kissinger a indemnat…

- Razboi in Ucraina, ziua 140. Turcia, Rusia, Ucraina si ONU, intalnire la Istanbul pentru discutii privind exporturile de cereale. Rusia susține ca a ucis 21 de ”mercenari” romani care luptau alaturi de soldatii ucraineni.

- ”Rusia nu poate si nu trebuie sa castige, iar astfel sustinerea noatra a Ucrainei si sanctiunile noastre impuse Rusiei vor fi mentinute atat timp cat este necesar, cu intensitatea necesara, in saptamanile ti lunile urmatoare”, a declarat, intr-o conferinta de presa, la finalul summitului G7, Emmanuel…

- O capra a devenit o adevarata eroina in Ucraina, dupa ce a declanșat un șir de grenade ce fusesera amplasate de ruși in jurul unui spital din Zaporojia, iar in deflagrație cel puțin 40 de soldați ai Moscovei au fost raniți, relateaza The Guardian, citeaza digi24.ro.

- Nikolai Patrusev, un fost spion KGB, care este acum secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, a spus ca actiunile ”ostile” ale Lituaniei arata ca Rusia nu poate avea incredere in Occident. ”Rusia va raspunde cu siguranta la astfel de actiuni ostile”, a declarat Patrusev, citat de agentia de stiri…

- Ucraina intenționeaza sa reia discuțiile de pace cu Rusia pana la sfarșitul lunii august, dupa ce vor fi desfașurate operațiunile de contraatac. Ucraina va fi intr-o poziție mai buna pentru a negocia, a declarat sambata negociatorul-șef al Kievului, David Arahamia, intr-un interviu acordat postului…