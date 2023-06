Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a susținut luni seara, 26 iunie, un discurs adresat națiunii, in care a vorbit despre rebeliunea gruparii Wagner.„Organizatorii acestei rebeliuni trebuie sa știe ca vor fi aduși in fața justiției. Ce au facut ei slabește țara și este amenințare. Suntem amenințați din…

- Rebeliunea esuata din weekend a mercenarilor din grupul privat Wagner in Rusia arata clar ca invadarea Ucrainei de catre Moscova, decisa de presedintele Vladimir Putin, a fost o „eroare strategica”, a declarat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de AFP si Reuters. „Monitorizam situatia…

- Seful gruparii Wagner, Evgheni Prigojin este in continuare anchetat penal de Serviciul Federal de Securitate (FSB) pentru organizarea rebeliunii armate, in ciuda asigurarilor date de Kremlin ca el nu va fi urmarit penal si va pleca in exil in Belarus, relateaza luni cotidianul Kommersant, citat de Reuters.

- China si-a exprimat „sustinerea” fata de eforturile presedintelui rus Vladimir Putin de a „stabiliza situatia” dupa rebeliunea gruparii paramilitare Wagner, a transmis duminica Ministerul rus de Externe, potrivit AFP si Reuters. MAE rus mai mentioneaza intr-o declaratie ca in acest context vice-ministrul…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, a anunțat ca acuzațiile impotriva lui Evgheni Prigojin și trupelor Wagner vor fi retrase de catre autoritațile ruse... The post Kremlinul a anunțat ca acuzațiile impotriva lui Evgheni Prigojin vor fi retrase, iar acesta va pleca in Belarus appeared…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat sambata seara ca dosarul penal impotriva liderului Wagner, Evgheni Prigojin, va fi clasat, informeaza The New York Times și Sky News.Evgheni Prigojin va muta in Belarus, a precizat Peskov, in timp ce soldații Wagner care nu au participat…

- Evgheni Prigojin, liderul Gruparii Wagner, este un personaj care a atras atenția publica in ultima perioada, el lasand impresia ca i se opune lui Vladimir Putin, publicand mesaje acide la adresa acestuia. Șeful mercenarilor a lansat acuzații dure la adresa oficialilor ruși privind lipsa echipamentelor…

- Șeful gruparii Wagner a deschis un conflict de mare anvergura in urma cu cateva zile, atunci cand i-a avertizat pe oficialii usiei, in frunte cu Vladimir Putin, ca trupele lui vor parasi Bahmutul din cauza lipsei de muniții și condiții. Evgheni Prigojin a revenit, marți, cu un nou discurs plin de injurii,…