Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite in legatura cu situația din Ucraina și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la ”linia lui agresiva”, potrivit Reuters. Președintele rus a facut aceste remarci marți, in cadrul…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu are unde sa se retraga in cazul confruntarii cu Statele Unite asupra Ucrainei și ca va fi forțata sa dea un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la „linia lui agresiva”, potrivit Reuters.

- Președintele Vladimir Putin a declarat marți ca Rusia nu are spațiu de retragere intr-o confruntare cu Statele Unite din cauza Ucrainei și va fi forțata sa adopte un raspuns dur daca Occidentul nu renunța la ”linia agresiva”.

- Președintele Vladimir Putin a promis marți, 21 decembrie, un raspuns „militar și tehnic” daca rivalii sai occidentali nu pun capat politicii lor considerata amenințatoare de Rusia, pe fondul tensiunilor crescande in jurul Ucrainei. „In cazul menținerii liniei foarte clar agresive a colegilor noștri…

- Ministrul rus adjunct de Externe, Serghei Riabkov, a avertizat luni asupra unei confruntari daca Statele Unite și NATO nu ofera Rusiei garanții de securitate in privința extinderii spre est, scrie Reuters, preluand agenția rusa RIA Novosti.

- Rusia va plati un pret mare pentru orice noua agresiune militara impotriva Ucrainei, au avertizat marti NATO si Statele Unite, la o reuniune organizata la Riga pentru a discuta despre posibilele motive ale Moscovei de a desfasura trupe in apropierea granitei cu Ucraina. Presedintele Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” despre care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga…

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO în Ucraina drept „o linie rosie” pe care el spera sa nu fie depasita, exprimându-si în acelasi timp îngrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc lânga granitele…