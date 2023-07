Președintele rus Vladimir Putin a afirmat, vineri, in cadrul unei intalniri cu membrii Consiliului de Securitate al Rusiei, ca Polonia intentioneaza sa ocupe o parte din Ucraina, relateaza The Guardian, citand BBC Rusia. „In ceea ce-i priveste pe liderii polonezi, probabil ca se asteapta sa formeze un fel de coalitie sub umbrela NATO si sa […] The post Putin amenința Polonia: „Au uitat oare prietenii nostri de la Varsovia acest lucru? Le vom reaminti” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .