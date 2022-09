Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat, miercuri, ca impune sanctiuni pentru un numar mai mare de responsabili ai Uniunii Europene ca raspuns la ceea ce Moscova afirma ca este o politica „antiruseasca neprietenoasa” a Occidentului, relateaza Reuters, citand un comunicat al Ministerului rus de Externe. Potrivit MAE rus, Rusia…

- Rusia nu va mai furniza petrol sau gaze țarilor care limiteaza prețul hidrocarburilor vandute de Moscova, a avertizat miercuri președintele Vladimir Putin, intr-un moment in care Occidentul lucreaza la o astfel de masura. Liderul de la Kremlin a declarat la un forum economic din Vladivostok (Extremul…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban, singurul din Europa care intareste schimburile de gaze cu Rusia, va merge sambata la Moscova pentru funeraliile ultimului lider al Uniunii Sovietice Mihail Gorbaciov, a indicat secretarul de stat pentru comunicare internationala, relateaza AFP. El „ii va aduce omagiu…

- Rusia va riposta daca Uniunea Europeana va decide sa suspende vizele rusilor ca raspuns la ofensiva Moscovei in Ucraina, a avertizat, marti, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza AFP. ”Stim ca exista puncte de vedere diferite intre europeni, le vom urmari indeaproape. Aceasta…

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Marii Britanii, MI6, crede ca Rusia și-a redus capacitatea de a spiona in Europa „la jumatate”, dupa expulzarea a peste 400 de ofițeri de informații ruși din mai multe țari europene și arestarea mai multor spioni acoperiți care se dadeau drept civili, relateaza…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine ca Moscova nu a vazut nicio dorinta din partea Ucrainei de a se conforma conditiilor a ceea ce el a descris drept un acord de pace preliminar convenit in martie, relateaza The Guardian. Intr-un dialog televizat cu reporterii dupa vizita in Iran, Putin a fost…

- Peste 800.000 de persoane din regiunile separatiste din estul Ucrainei au primit cetatenia rusa printr-o procedura simplificata in ultimii trei ani, conform agentiei ruse de presa TASS citata de Agerpres. Numai 1% dintre solicitarile rezidentilor din autoproclamatele republici Luhansk si Donetk au fost…