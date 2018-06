Stiri pe aceeasi tema

- ”Rusia nu incearca sa divizeaze Uniunea Europeana”, a spus președintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului austriac ORF, inaintea vizitei sale de marți in Austria. Aceasta este prima vizita de stat intr-o țara din Europa occidentala dupa aproape un an. Liderul rus a spus ca iși…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia nu incearca sa creeze tensiuni in Uniunea Europeana, scrie BBC potrivit News.ro . Comentariile sale vin inaintea unei vizite in Austria, prima sa calatorie intr-o tara din Occident in aproape un an. El a declarat pentru televiziunea austriaca ORF ca…

- Vladimir Putin face pe niznaiul și declara ca Rusia nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana, informeaza BBC. Remarcile sale vin inaintea vizitei in Austria, prima calatorie a liderului de la Kremlin intr-o țara din Europa de Vest in ultimele 12 luni. Vladimir Putin a declarat pentru postul austriac…

- CHIȘINAU, 18 mai — Sputnik. Comisia Europeana a adoptat vineri primul pachet de masuri pentru a proteja companiile europene din Iran împotriva sancțiunilor SUA, anulându-le legal pe teritoriul UE, se spune în declarația Comisiei. Astfel, Comisia Europeana a activat…

- Intenția guvernului de la Viena de a limita alocațiile platite pentru copiii ramași in țara ai muncitorilor romani din Austria a fost discutata vineri de președintele Klaus Iohannis și omologul sau austriac, Alexander Van der Bellen, la intalnirea informaala din Bulgaria. „Sunt in jur de 15.000 de familii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat telefonic cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-In, caruia i-a transmis ca Moscova doreste sa ajute la dezvoltarea cooperarii in Peninsula Coreea, inclusiv cu proiecte trilaterale de infrastructura si energie in aceasta regiune, informeaza agentia Tass.

- Teheranul si Moscova au respins miercuri orice nou acord in dosarul nuclear iranian, denuntand declaratii ale lui Donald Trump si Emmanuel Macron care au anuntat cu o zi inainte ca intentioneaza sa ”lucreze impreuna” la un nou text, relateaza AFP. Rezultatul unor negocieri diplomatice dure intre…

- Uniunea Europeana si SUA au impus valuri dupa valuri de sanctiuni asupra Rusiei de la inceputul crizei diplomatice cauzate de anexarea Crimeei in 2014. In pofida acestora, Kremlinul isi urmeaza directia neabatut, iar puterea lui Vladimir Putin nu a facut decat sa creasca, scrie Deutsche Welle.…