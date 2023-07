Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat ca Rusia dispune de un „stoc suficient” de bombe cu dispersie si ca Moscova isi rezerva dreptul de a le folosi daca astfel de munitii sunt folosite impotriva fortelor rusesti din Ucraina, relateaza Reuters. ”Bineinteles, daca acestea sunt folosite impotriva…

- Presedintele american Joe Biden a sosit miercuri seara in Finlanda pentru o vizita de 24 de ore in aceasta tara vecina Rusiei, care a marcat un moment istoric prin aderarea sa la NATO in aprilie, relateaza AFP. Joe Biden urmeaza sa se intalneasca joi cu presedintele finlandez Sauli Niinisto, principalul…

- Presedintele lituanian Gitanas Nauseda a cerut duminica, 25 iunie, NATO sa "consolideze" flancul estic al Aliantei daca Belarusul va deveni noua gazda a liderului gruparii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, scrie Agerpres preluand AFP.Liderul tarii baltice, invecinata cu Rusia si Belarus si…

- Obiectivul demilitarizarii Ucrainei, declarat de Moscova la inceputul campaniei sale militare in tara vecina, a fost „in mare parte indeplinit”, sustine Kremlinul, citat duminica de EFE. „Ucraina foloseste din ce in ce mai putin arme proprii si din ce in ce mai mult sisteme de armament furnizate de…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat vineri unele amendamente la Codul Penal prin care se introduce condamnarea pe viata pentru inalta tradare si se mareste, de la 15 la 20 de ani, pedeapsa prevazuta pentru acte de terorism, transmite EFE. Proiectul de lege a fost aprobat anterior de ambele camere…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica „lunga si semnificativa” cu liderul chinez Xi Jinping. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing. „China a fost intotdeauna de partea pacii” , i-a transmis miercuri Xi Jinping omologului sau ucrainean Volodimir…