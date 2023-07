Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a revenit asupra rebeliunii anulate a militarilor Wagner - lansata vineri si oprita sambata de seful lor, Evgheni Prigojin - luni, la doua zile de la evenimente, si a spus in aceasta alocutiune ca a el a dat ordinul sa se evite o ”baie de sange” pe care o voia, acuza…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a marturisit marti ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa nu-l asasineze pe seful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, in timpul rebeliunii pornite de acesta si la care in final a renuntat in urma unei intelegeri mediate de liderul de la…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko, principalul aliat al lui presedintelui rus Vladimir Putin, anunta marti ca a ordonat armatei belaruse "sa fie pregatita de lupta", dupa izbucnirea rebeliunii grupari paramilitare ruse Wagner in Rusia, relateaza AFP. "Am dat toate ordinele pentru ca armata (belarusa)…

- Serviciul de presa al lui Alexander Lukașenko a transmis sambata, 24 iunie, ca președintele Belarusului a purtat discuții cu șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, la cererea liderului rus Vladimir Putin, relateaza publicația economica rusa Kommersant.Aceștia au discutat toata ziua. Ca…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, se afla la Kremlin si lucreaza acolo, a declarat sambata purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, in contextul rebeliunii armate a grupului paramilitar Wagner - transmit Reuters si AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin „se inseala profund" atunci cand ii acuza pe combatantii grupului de mercenari Wagner de „tradare", a declarat sambata Evgheni Prigojin, adaugand ca trupele sale nu intentioneaza sa se predea, relateaza agentiile internationale de presa.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a parut sa confirme duminica, in Japonia, pierderea orasului Bahmut in fata trupelor ruse, relateaza Ukrainska Pravda.Intrebat, in timpul summitului G7 de la Hiroshima, daca Ucraina mai controleaza orașul, Zelenski a raspuns: „Cred ca nu. "„Trebuie sa ințelegeți…