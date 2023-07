Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa ”a respins cu succes” atacuri ale fortelor Kievului in patru zone ale frontului, si anume in regiunile Donetk (est), dar si in Zaporojie (sud), anunta Ministerul rus al Apararii intr-un comunicat, relateaza AFP. Zece dintre aceste atacuri au fost respinse in apropiere de Bahmut (est), precizeaza…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat sambata seara ca dosarul penal impotriva liderului Wagner, Evgheni Prigojin, va fi clasat, informeaza The New York Times și Sky News.Evgheni Prigojin va muta in Belarus, a precizat Peskov, in timp ce soldații Wagner care nu au participat…

- Armata rusa anunta ca a respins noua asalturi ucrainene in Donetk si unul in Zaporojie, in timpul rebeliunii Wagner. Armata rusa anunta ca a respins mai multe atacuri ale fortelor ucrainene in sudul si estul Ucrainei, in ultimele 24 de ore, in timp ce Moscova se confrunta cu o rebeliune Wagner in Rusia,…

- Liderul rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca ar avea informatii ca seful Statului Major al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujni, despre care s-a spus ca ar fi fost grav ranit, s-ar afla in strainatate, relateaza agentiile ruse de presa. Intrebat, la o intalnire cu jurnalisti si bloggeri…

- O militie rusa anti-Kremlin, care a lansat atacuri in Rusia, spune ca a convenit cu armata ucraineana sa permita civililor rusi sa fie evacuati in Ucraina. Legiunea „Libertatea Rusiei”, care a declarat ca a luptat vineri cu trupele Moscovei in regiunea de granita Belgorod, a sustinut ca acesta a fost…

- Parlamentarul rus Alexander Kinshtein, membru in formațiunea Rusia Unita a președintelui Vladimir Putin, afirma ca atacul cu drone de marți dimineața, asupra mai multor cladiri din Moscova reprezinta „o noua realitate pe care va trebui sa o recunoaștem”, relateaza CNN.Intr-un mesaj publicat pe canalul…

- Suntem in ziua 458 a razboiului pe scara larga inceput de Vladimir Putin in Ucraina. Ministerul ucrainean al Apararii a declarat ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu s-a exprimat marti, la o ceremonie de inmanare de decoratii, la Kremlin, pe tema incursiunii din Rusia si s-a limitat sa vorbeasca in mod general despre conflict, relateaza AFP. "Da, Rusia se confrunta cu vremuri dificile, dar azi (marti) este un moment special al…