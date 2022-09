Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de fortele ruse, „a pierdut din nou conexiunea” cu reteaua electrica, a anuntat printr-un comunicat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experti se afla la fata locului, potrivit AFP. Ultima linie inca functionala „a fost avariata”,…

- Cea mai mare din Europa, centrala nucleara Zaporojie a pierdut din nou conexiunea la reteaua electrica, a anuntat, sambata, Agentia Internationala de Energie Atomica (AIEA). Potrivit autoritaților ucrainene, incidentul s-a produs „dupa noi bombardamente in zona”. Un episod similar a avut loc și pe 25…

- Ucraina a declarat ca a lovit o baza rusa din Energodar, in sudul tarii, nu departe de Centrala nucleara Zaporojie de unde acuza Rusia ca si-a scos armamentul inainte de inspectia echipei de la Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA). In acelasi timp, in contextul in care tarile din G7…

- Expertii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) au sosit miercuri in orasul ucrainean Zaporojie, iar misiunea de verificare la Centrala nucleara aflata sub ocupatie rusa va incepe joi. Delegatia AIEA, condusa de directorul Rafael Grossi, s-a deplasat miercuri de la Kiev la Zaporojie,…

- Luni, 29 august, Kremlinul a cerut comunitații internaționale sa „puna presiune pe Ucraina” pentru a reduce tensiunile militare la centrala nucleara de la Zaporojie, ocupata in acest moment de ruși. Purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, a acuzat guvernul de la Kiev ca „pune Europa in pericol”.…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut luni ca inspectorii internationali sa aiba acces la centrala nucleara de la Zaporojie dupa ce Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc ca au bombardat cel mai mare obiectiv atomic din Europa in weekend, relateaza Reuters si France Presse, citate de Agerpres.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri ca Rusia trebuie sa raspunda pentru „actul terorist” de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, care a fost tinta unor lovituri pentru care Kievul si Moscova se acuza reciproc, noteaza AFP și Agerpres. „Ocupantii au creat o alta situatie…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Centrala nucleara de la Zaporojie, aflata sub ocupatia armatei ruse, reprezinta cel mai periculos loc din Europa, a declarat, vineri, directorul adjunct al Agentiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere din Ucraina, Maksym Shevchuk.…