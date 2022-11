Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni, 31 octombrie, ca noul atac al Moscovei asupra Ucrainei a fost partial un raspuns la atacul asupra flotei rusesti din orasul Sevastopol, de sambata, pe care l-a pus pe seama Kievului, a relatat CNN, potrivit news.ro. Intrebat de jurnaliști daca loviturile…

- Rusia a suspendat participarea la un acord intermediat de ONU pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene in urma atacurilor asupra navelor din Crimeea, a declarat sambata Ministerul Apararii, citat de TASS, relateaza Reuters. Suspendarea va reduce exporturile de cereale ucrainene din…

- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- Rusia a anuntat sambata ca isi suspenda participarea la acordul ce asigura continuarea exporturilor de cereale ucrainene, vitale pentru aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, dupa atacul cu drone care a vizat in timpul diminetii nave rusesti in Crimeea, informeaza France

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Ucraina a comis „acte teroriste” impotriva Rusiei și a promis ca va reacționa cu forța daca acestea vor continua. In remarcile televizate, Putin a declarat ca Moscova a lansat luni atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune impotriva infrastructurii energetice,…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a acuzat luni Ucraina de faptul ca pregateste un atac impotriva Belarusului si ca, in consecinta, Minskul urmeaza sa desfasoare trupe ruso-belaruse, fara sa precizeze unde anume. "Din cauza agravarii situatiei la frontierele de vest ale Uniunii (ruso-belaruse),…

- In noaptea de miercuri spre joi, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezmintit ca cerealele ucrainene pe care le exporta tara sa ar ajunge cu precadere in UE, asa cum a acuzat anterior, Vladimir Putin, transmite EFE și Agerpres . „Astazi (miercuri – n.r.) Rusia a facut o alta declaratie neobrazat…

- Suntem in ziua cu numarul 167 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski a amintit, luni, de catastrofa de la Cernobil si a cerut noi sanctiuni impotriva Rusiei, dupa atacurile de la centrala nucleara ucraineana din Zaporojie, ocupata de rusi. Alte doua nave, care transportau…