- Presedintele rus Vladimir Putin acuza NATO de faptul ca participa la Razboiul din Ucraina prin furnizarea de armament fortelor ucrainene, intr-un interviu difuzat duminica de Rossiya-1.relateaza AFP.”Ei trimit arme (in valoare) de zeci de miliarde de dolari Ucrainei. Asta inseamna cu adevarat participare”,…

- Tarile NATO isi vor intensifica productia de munitie pentru artilerie, in conditiile in care Ucraina consuma obuze mult mai repede decat le poate fabrica Occidentul, iar Alianta s-a angajat sa-i livreze cel putin 48 de tancuri Leopard 2, dupa doua zile de discutii la Bruxelles intre sefii Apararii din…

- Statele membre NATO au relansat miercuri, la Bruxelles, dezbaterea despre cresterea cheltuielilor pentru aparare. Secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, considera ca actuala tinta, de 2% din PIB, ar trebui sa devina un minim, dar aceasta abordare nu este impartasita de toate statele.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Vladimir Putin a facut doua greseli strategice cand a invadat Ucraina: a subestimat puterea si curajul poporului Ucrainei si a fortelor sale armate si a subestimat hotararea si unitatea Aliantei, relateaza The Guardian. "Aliatii NATO ofera…

- Ministrii apararii din statele NATO se reunesc astazi și maine la Bruxelles, pentru a discuta subiectele fierbinti de pe agenda curenta a organizatiei, printre care sprijinirea Ucrainei și capacitatea de consolidare a apararii si descurajarii Aliantei. Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, vorbește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus luni, in cadrul unei conferinte de presa de la Bruxelles, ca fortelor NATO prezente in Polonia, Romania, Slovacia si in alte state din partea estica a Aliantei protejeaza spatiul folosit de aliati pentru a sustine Ucraina.

- Statele Unite(SUA) au inceput sa transfere, miercuri, tehnica de lupta, numeroase tancuri si alte tipuri de vehicule militare in Portul olandez Vlissingen, capabilitațile urmand a fi transportate catre Polonia și Lituania, in cadrul eforturilor de conslidare a flancului estic al NATO. „Sunt aduse in…

- Amiralul James Stavridis, fost comandant suprem al Forțelor Aliate in Europa, afirma ca trupele ruse angajate in razboiul din Ucraina vor fi „epuizate” pana la sfarșitul acestei ierni. Intr-o intervenție la o emisiune matinala difuzata de postul de radio WABC 770, amiralul Stavridis apreciaza ca soldații…