Putin: „Acţiunile viitoare ale Rusiei depind de garanţiile de securitate. NATO a înșelat Rusia” Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 23 decembrie, ca revine Occidentului sarcina de a oferi Rusiei garanțiile de securitate pe care le solicita, iar acest lucru va determina acțiunile viitoare ale Moscovei. Vladimir Putin a spus, in cadrul conferinței sale de presa anuale, ca NATO a „inșelat” Rusia cu cinci valuri de expansiune de la […] The post Putin: „Actiunile viitoare ale Rusiei depind de garantiile de securitate. NATO a inșelat Rusia” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viceministrul de externe rus Serghei Riabkov si adjunctul secretarului de stat american pentru afaceri europene si eurasiatice, Karen Donfried, s-au intilnit miercuri, la Moscova, pentru a discuta cererea Rusiei privind garantii de securitate juridice din partea Occidentului, a comunicat MAE rus, transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez Xi Jinping si-au afisat miercuri buna întelegere „model”, cu prilejul unei videoconferinte desfasurate în pline tensiuni cu Occidentul, relateaza AFP și Agerpres.Tonul amical al discutiei, transmisa partial de televiziunea…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- NATO nu planifica desfasurarea de rachete nucleare cu raza medie in Europa, a asigurat marti Alianta nord-atlantica, respingand acuzatiile Rusiei in acest sens si apelul Moscovei la un moratoriu asupra acestor arme in Europa, transmite Reuters. Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a…

- Viceministrul pentru afaceri externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a amenintat luni cu un raspuns militar din partea Moscovei daca SUA si NATO nu reactioneaza la solicitarea rusa de a primi garantii de securitate pentru a evita ca Alianta Nord-Atlantica sa continue sa se extinda spre

- Președintele Vladimir Putin a transmis ca regreta prabușirea Uniunii Sovietice in urma cu trei decenii. El a considerat-o ca fiind „Rusia istorica”, potrivit Reuters. Comentariile lui Putin, difuzate duminica de televiziunea de stat, ar putea alimenta și mai mult speculațiile cu privire la intențiile…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…

- Presedintele Vladimir Putin i-a acordat Patriarhului Kirill al Moscovei și al Intregii Rusii Ordinul Sf. Andrei Cel Dintai Chemat pentru contribuția sa in pastrarea tradițiilor spirituale și culturale. Ceremonia de inmanare a ordinului a avut loc in Sala Ekaterinei de la Kremlin. ”Este evident ca Biserica…