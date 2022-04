Stiri pe aceeasi tema

- Este posibil ca președintele Indoneziei sa fi organizat prima posibila intalnire intre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin de la inceputul razboiului, scrie Sky News. Indonezia prezideaza in prezent Grupul celor 20 de economii majore (G20), iar președintele sau,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana, Bali, in noiembrie, a anunțat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo, intr-un comunicat, relateaza CNN. La eveniment a fost invitat si presedintele Ucrainei, Volodimir…

- ”Indonezia vrea sa uneasca G20. Sa nu permitem o ruptura. Pacea si stabilitatea sunt cheile redresarii si dezvoltarii economiei mondiale”, a afirmat Joko Widodo in comunicatul emis de presedintia Indoneziei. De asemenea, Widodo a trimis o invitatie la inceputul acestei saptamani presedintelui ucrainean…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia de a participa la summitul G20, care va avea loc pe insula indoneziana Bali, in noiembrie, a declarat, vineri, presedintele Indoneziei, Joko Widodo.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu a declara luni ca nu are nicio reținere sa il considere pe Vladimir Putin criminal de razboi. „Vorbim despre un președinte al unui stat suveran atacat de catre Rusia in acest moment, unde este un genocid. Din acest moment nu mai am nicio reținere sa spun ca Putin este…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, afirma ca pana in prezent nu exista o solicitare oficiala pentru ca președintele Ucrainei sa susțina un discurs in Parlamentul Romanei, insa un asemenea moment ar putea fi organizat astazi daca se fac demersuri oficiale pe linia MAE. Ciolacu afirma ca președintele…

- Secretarul de presa al președintelui Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat ca, potrivit președintelui rus Vladimir Putin, Ucraina și Rusia nu sunt pregatite pentru negocieri la nivelul președinților. Informația apare in cotidianul turc Hurriyet, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. „Președintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin si prim-ministrul israelian Naftali Bennett au avut miercuri o discutie telefonica in legatura cu operatiunea militara a Rusiei in Ucraina, a informat Kremlinul intr-un comunicat, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…